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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Приморье возбудили дело об убийстве амурского тигра

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Приморье возбудили уголовное дело после того, как в лесу в Красноармейском районе был найден погибший самец амурского тигра с огнестрельным ранением, сообщается на сайте УМВД по региону.

Животное нашли в тридцати километрах от села Глубинное. Дело расследуется по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей.

Назначены судебно-ветеринарная и баллистическая экспертизы.

Пятый канал и Рен-ТВ сообщали накануне, что погибшего тигра нашли 20 ноября, на месте находился начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку. Как уточняют СМИ, по одной из версий, подполковник полиции и его друзья-охотники могли спугнуть браконьеров. Рассматриваются и другие версии. По результатам экспертиз будет установлено, мог ли полицейский быть причастен к убийству тигра.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу, он находится на грани исчезновения. По данным учета 2014-2015 годов, численность популяции подвида в России составляла до 540 особей.

Приморский край

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