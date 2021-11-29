Во Владивостоке завели уголовное дело после гибели ребенка в больнице

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Приморском крае по факту гибели восьмилетнего мальчика в больнице, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в понедельник.

Как отмечается в сообщении, 16 ноября в СКР поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября работники двух медицинских учреждений во Владивостоке ненадлежащим образом оказали помощь ее восьмилетнему сыну. В результате ребенок скончался на следующие сутки, отметили в СКР.

Следователи начал проверку инцидента, по факту гибели мальчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Идет расследование, правоохранительные органы выясняют, есть ли связь между действиями или бездействием медиков и смертью ребенка.

Как сообщалось, прокуратура и краевой Минздрав начали проверку инцидента, о котором ранее родственники погибшего сообщили в социальных сетях.

Родственница мальчика написала, что у ребенка заболел живот, и ему вызвали скорую помощь, но медики прибыли только через два часа. Врачи вызвали реанимационную бригаду, которую пришлось ждать, а потом его отвезли в краевую детскую клиническую больницу. Однако там медики заподозрили, что дело в инфекции и направили мальчика во Владивостокскую клиническую больницу № 2 в инфекционное отделение. Но там ребенку стало хуже, и его, по словам родственницы, отправили обратно. В итоге мальчик скончался менее чем через сутки после вызова врачей.