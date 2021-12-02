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Уголовное дело возбудили по факту убийства пятилетней девочки в Красноярске

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 декабря в одной из квартир дома по улице Борисова в Красноярске было обнаружено тело 5-летней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребенка.

В настоящее время следствием отрабатываются несколько версий произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели из числа родственников и знакомых семьи.

Красноярск СКР

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