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ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В УФСИН по Калужской области назвали недостоверной информацию о нарушениях в исправительной колонии № 4.

"Опубликованная в СМИ информация о якобы имевших место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4 в городе Медыни, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН.

В пресс-службе отметили, что условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства.

"Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали", - заявили в ведомстве. Там добавили, что все заключенные в колонии принимают пищу в соответствии с распорядком дня.

Также сообщается, что 28 ноября исправительную колонию посетили представители прокуратуры Калужской области. 29 ноября колонию посетит уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Ранее в социальных сетях был размещен видеоролик, где женщина рассказывает о нарушениях в исправительной колонии № 4 в городе Медынь. Калужский омбудсмен сообщил, что намерен посетить колонию и провести проверку по сообщениям в социальных сетях.

ИК-4 в Медыни является колонией строгого режима.

Калужская область ФСИН

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