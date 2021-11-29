Профсоюзы предложили вдвое увеличить МРОТ для решения проблемы текучки кадров

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволило бы решить обострившуюся за последние полтора года проблему текучести кадров в стране, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

"С профсоюзной точки зрения, нужно менять подход к установлению заработной платы. Первый шаг - это увеличение гарантий по заработной плате, то есть МРОТ. Он должен быть адекватным, в 1,5-2 раза больше, чем сейчас. Это позволит иметь гарантии и запас средств в случае критических ситуаций в экономике", - заявил Соколов, комментарий которого размещен в понедельник на официальном сайте ФНПР.

"Большая текучесть кадров в нашей экономике - это проблема не только этого года, она существует на протяжении предыдущих лет. В период пандемии она обострилась. Недооценка оплаты труда, цены труда - именно это главные причины, которые заставляют людей увольняться и искать новую работу", - отметил он.

По мнению Соколова, пандемия усилила тенденцию на увольнения по объективным причинам. "Есть ряд сфер, которые сильно пострадали в период пандемии, снизилась выручка, зарплата. Это торговля, сфера услуг, туризм, общепит. Конечно, сотрудники уходят, ищут другое место работы. Зачастую люди ищут способ сохранить тот доход, который у них был", - заявил секретарь ФНПР.

24 ноября сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год.

Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен в сумме 13 890 рублей в месяц.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят около 20 млн человек.