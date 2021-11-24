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Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей
Фото: Bloomberg Creative Photos via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год.

Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен в сумме 13 890 рублей в месяц.

Как сообщалось, в первоначально внесенной редакции правительство РФ предлагало увеличить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин ко второму чтению законопроекта внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось увеличить до 13 890 рублей. Поправка была поддержана депутатами.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.

Госдума Владимир Путин

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