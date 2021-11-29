Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данному закону, от НДФЛ освобождаются доходы при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. Под закон подпадают сделки, заключенные с 1 января 2021 года.

Ранее принятый Госдумой закон одобрил Совет Федерации. Согласно документу, от налога будет освобождена та часть суммы, полученная от продажи квартиры, дома или их частей, которую семья затем использует для покупке нового жилья. Получателями льготы станут родители (усыновители) двух и более несовершеннолетних детей (либо детей в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно), либо сами дети.

При этом должен быть выполнен ряд условий. В частности, новое жилье необходимо купить в том же календарном году, когда продано старое, либо до 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 млн рублей. Новое жилье при этом должно быть дороже старого. И на момент продажи жилья ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности других объектов жилой недвижимости, суммарная площадь которых более чем на 50% превышала бы площадь нового.

Кроме того, от НДФЛ освобождаются также доходы от различных мер соцподдержки: стимулирующие выплаты за вакцинацию от ковида, выплаченные компенсации в размере одного МРОТ, результаты догазификации и пр.