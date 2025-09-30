Поиск

Льгота по НДФЛ при продаже недвижимости будет применяться только при непрерывном владении

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, уточняющие порядок освобождения граждан от НДФЛ при продаже объектов недвижимости. Изменения касаются минимального срока владения, а также специальных условий для семей с детьми.

Документ (№1026190-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, для освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости минимальный предельный срок владения составляет 3 года в льготных случаях (например, если квартира или дом получены по наследству, в дар от близкого родственника, в результате приватизации, либо если у продавца на момент сделки нет другого жилья). Во всех остальных случаях применяется срок 5 лет. Поправки закрепляют, что этот срок должен быть непрерывным. Сейчас в кодексе указаны сроки владения (3 или 5 лет), но прямо не сказано, что они должны быть без перерывов, что позволяло по-разному трактовать норму.

Законопроект также уточняет льготу для семей с детьми, позволяющую продать жильё и купить новое без уплаты налога независимо от срока владения. Для применения льготы теперь учитываются дети младше 18 лет, до 24 лет при очном обучении, а также дети любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Кроме того, уточняется, что если ребёнок родился уже после регистрации перехода права собственности на проданное жильё, семья может купить новое жильё и получить льготу до 30 апреля следующего года.

Также меняется условие о собственности на другое жильё. Ранее льгота не применялась, если у семьи на дату продажи в собственности было более 50% иного жилого помещения с большей площадью, чем у приобретаемого объекта. Теперь уточняется, что сравнение проводится не только по площади, но и по кадастровой стоимости: льгота не действует, если другое жильё превышает новое либо по метражу, либо по кадастровой стоимости.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ (год).

