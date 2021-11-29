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ВС Чувашии не удовлетворил иск, оспаривавший введение QR-кодов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии не стал удовлетворять исковое заявление к главе республики Олегу Николаеву, в котором оспаривается, в частности, его указ о режиме QR-кодов.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель суда, истцы оспаривали указ главы региона от 29 июня 2021 года, где были установлены ограничения на посещение общественных мест непривитыми гражданами, а также пункты другого указа главы республики, касающиеся введения в регионе QR-кодов осенью этого года.

Ранее сообщалось, что в числе истцов были указаны 12 человек.

В качестве ответчика указан глава Чувашии, в качестве заинтересованных лиц - Конституционный суд РФ, правительство РФ, прокурор Чувашии и республиканское управление Роспотребнадзора.

С 11 октября в Чувашии были введены дополнительные ограничения посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и общественного питания. Посетители должны предъявить QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справку о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител.

К числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся учреждения культуры, спорта, общепита, а также бани и сауны.

Вместе с тем QR-коды смогут получить жители Чувашии с высоким уровнем антител к коронавирусу. При этом на федеральном портале Госуслуг куар-код, имеющий силу действия только на территории Чувашской республики, отображаться не будет.

Чувашия Олег Николаев

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