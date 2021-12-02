Омичка подала в суд на ТЦ, куда ее не пустили из-за отсутствия QR-кода

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Омска, которую не пустили в торговый центр из-за отказа подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса, подала иск к его директору, требуя компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Омска.

"В Кировский районный суд Омска поступило исковое заявление (...) к АО "Торговый центр "Октябрьский" в лице директора (...) о признании действий незаконными, компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

В обоснование своих требований женщина указала, что дважды - 6 и 8 ноября - не смогла посетить торговый центр, поскольку отказалась сообщить сведения о наличии прививки от коронавируса.

Омичка потребовала признать действия ответчика незаконными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщалось, вход в торговые центры по QR-кодам в Омской области ввели с 4 ноября.