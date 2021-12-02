Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Омичка подала в суд на ТЦ, куда ее не пустили из-за отсутствия QR-кода

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Омска, которую не пустили в торговый центр из-за отказа подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса, подала иск к его директору, требуя компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Омска.

"В Кировский районный суд Омска поступило исковое заявление (...) к АО "Торговый центр "Октябрьский" в лице директора (...) о признании действий незаконными, компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

В обоснование своих требований женщина указала, что дважды - 6 и 8 ноября - не смогла посетить торговый центр, поскольку отказалась сообщить сведения о наличии прививки от коронавируса.

Омичка потребовала признать действия ответчика незаконными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщалось, вход в торговые центры по QR-кодам в Омской области ввели с 4 ноября.

Омск

Новости по теме

Новости

РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острое Матуа

Добыча газа в России за 11 месяцев выросла на 10,6%

Навальный выплатил штраф в 850 тыс. руб. за клевету на ветерана

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Один военнослужащий погиб во время циклона на Южных Курилах

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Что произошло за день: среда, 1 декабря

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 99 человек

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Следствие попросило суд отпустить из СИЗО бывшего вице-президента "ПИКа"

Следствие попросило суд отпустить из СИЗО бывшего вице-президента "ПИКа"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });