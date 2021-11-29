Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Приговор уральскому экс-схиигумену огласят 30 ноября

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы 30 ноября вынесет приговор Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

"(Приговор начнут выносить - ИФ) завтра в 14:00", - сказала она.

Адвокат также уточнила, что ее подзащитный свою вину не признал. "В суде (мы - ИФ) настаивали на оправдании. Сегодня сторона защиты представила письменные доказательства", - добавила Герасимова.

В РоссииОбвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонииОбвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонииЧитать подробнее

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, и был задержан в конце декабря прошлого года.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Романову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Гособвинитель просил суд назначить ему четыре года колонии общего режима.

Кроме того, в отношении Романова, по информации его адвоката, позже было возбуждено еще одно дело. Ему предъявлено обвинение по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти).

Романов находится под арестом в московском СИЗО.

Николай Романов

Новости по теме

Новости

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

В ФМБА заявили, что его препарат "МИР-19" будет эффективен и от "омикрона"

Почти 40 тысяч человек остаются без света в Крыму из-за урагана

Гинцбург заявил, что на получение вакцины от "омикрона" уйдет не более 10 дней

Что произошло за день: понедельник, 29 ноября

Центр Гамалеи попросил разрешения на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов
Пандемия коронавируса

Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Пандемия коронавируса

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });