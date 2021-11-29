Приговор уральскому экс-схиигумену огласят 30 ноября

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы 30 ноября вынесет приговор Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

"(Приговор начнут выносить - ИФ) завтра в 14:00", - сказала она.

Адвокат также уточнила, что ее подзащитный свою вину не признал. "В суде (мы - ИФ) настаивали на оправдании. Сегодня сторона защиты представила письменные доказательства", - добавила Герасимова.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, и был задержан в конце декабря прошлого года.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Романову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Гособвинитель просил суд назначить ему четыре года колонии общего режима.

Кроме того, в отношении Романова, по информации его адвоката, позже было возбуждено еще одно дело. Ему предъявлено обвинение по п."в" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти).

Романов находится под арестом в московском СИЗО.