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Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии
Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит назначить четыре года колонии общего режима бывшему схиигумену Сергию (Николаю) Романову, обвиняемому в склонении к самоубийствам и самоуправстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Измайловского суда Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, гособвинение попросило признать Романова виновным по всем пунктам.

Романову вменяется склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

В настоящее время выступать в прениях сторон начала сторона защиты, добавили в суде.

Как заявляли в Следственном комитете России, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству и в дальнейшем, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления". В ролике, по версии СКР, содержались "признаки склонения верующих" к суициду под видом идеологии христианства.

Кроме того, согласно фабуле дела, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов.

Следствие также считает, что Романов совершил самоуправство, воспрепятствовав инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

Романова задержали в 2020 году. В том же году он были извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне того же года со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

В сентябре 2021 года Романову было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и вражды из-за нескольких роликов в интернете.

Взгляды и высказывания Романова получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы коронавируса.

Сергий Романов Москва

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