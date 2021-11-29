Дети под онлайн-защитой: зачем нужна хартия "Цифровой этики детства". Обзор

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ведущие российские компании в сфере ИТ и медиа подписали меморандум о присоединении к хартии "Цифровая этика детства", представленной в Москве 29 ноября. Документ был создан Альянсом по защите детей в цифровой среде. По словам разработчиков хартии, соблюдение заложенных в ней принципов позволит повысить уровень цифровой грамотности и оградить детей от потенциальных угроз в интернете.

Среди подписантов - девять компаний-основателей альянса ("ВымпелКом", "Газпром-Медиа Холдинг", "Лаборатория Касперского", "МегаФон", МТС, VK, "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс"). К хартии могут присоединиться любые компании, например, первым вне альянса документ подписал Сбер.

Хартия содержит ценности и правила поведения, соблюдение которых позволит создать цифровую среду, безопасную и благоприятную для развития и творческой самореализации детей. В ее основе - 5 ключевых принципов: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.

Мировой тренд

В ходе церемонии подписания хартии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что государство не должно идти вперед с ограничениями по защите детей в цифровой среде: "Пространство интернета - это пространство развития, возможностей, и ни в коем случае нельзя потерять его, в том числе как раз для самих детей. Поэтому здесь такая совместная работа и совместная ответственность, и компаний, которые работают в этой сфере, и педагогического сообщества, и родителей, и государства, это работает только вместе и никак по-другому".

По словам председателя альянса Антона Шингарева, документ "мягкого права" особенно уместен в ИТ-сфере, где традиционное регулирование просто не поспевает за меняющимся миром.

"Саморегулирование, я считаю, в некоторых областях - это единственный способ. Потому что государство иногда не успевает, и это нормально. Важно, что компании сами понимали, что они что-то должны делать. И в мире все к этому так или иначе пришли, это мировой тренд", - отметил он "Интерфаксу".

В мире есть похожие документы, например, в Европе компании также сотрудничают в этой области. Но российская хартия разрабатывалась самостоятельно, подчеркнул Шингарев.

Участники альянса призывают присоединиться к хартии не только российские компании, но и иностранные. Как рассказал председатель альянса, некоторые мировые ИТ-гиганты уже проявили интерес к документу и изучают вопрос его подписания.

Первые проекты

Финансировать совместные проекты будут сами компании-основатели альянса. При этом у каждой компании уже есть свои компетенции в разных областях. Например, VK, как соцсеть, активно ведет тему кибербуллинга, "Лаборатория Касперского" - кибербезопасность, Сбер - финансовую грамотность для детей, рассказал "Интерфаксу" Шингарев. Участники будут как продолжать вести свои проекты в этой сфере, так и работать над совместными в рамках альянса.

Например, одним из первых проектов станет создание системы, которая позволила бы загружать цифровые отпечатки файлов с детской порнографии (хэши) и обмениваться ими для ее более быстрой фильтрации. Ее запуск в тестовом режиме запланирован на начало 2022 года.

"Каждая компания так или иначе уже занималась этой темой, сейчас в рамках альянса это все будет систематизировано, структурировано и объединено, что даст больший эффект", - заявил Шингарев.

В свою очередь, Юлия Голубева, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа", в рамках презентации хартии объявила о новой премии альянса "Безопасный интернет для детей". Она будет присуждаться за вклад в защиту детей в интернете. Планируется проводить её ежегодно в нескольких номинациях.

Мода на саморегулирование

Соглашение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде было подписано девятью крупнейшими российскими IT-компаниями и медиахолдингами 1 сентября 2021 года. Члены альянса обязались повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

Однако это далеко не единственный пример того, как "цифровая" отрасль начала активно двигаться в сторону саморегулирования – при очевидном одобрении со стороны государства. Только за последние несколько месяцев компании подписали несколько меморандумов и прочих документов "мягкого права".

Так, в октябре крупнейшие российские СМИ и ИТ-компании договорились вместе бороться с фейками в интернете. Меморандум подписали представители "Интерфакса", ТАСС, РБК, "Ведомостей" "Яндекса", Mail.ru Group (переименован в VK), Rambler&Co, Rutube, Ura.ru, МИЦ "Известия", The Bell.

В том же месяце на первом международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре группа ведущих ИТ-компаний, включая Яндекс, Сбер, Mail.ru Group, МТС и Ростелеком, подписали кодекс этики ИИ. Собственный кодекс этики использования данных разработала также Ассоциация больших данных совместно с Институтом развития интернета, он представляет собой свод отраслевых стандартов профессионального и этического поведения.