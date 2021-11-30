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Эрмитажная кошка Серафима перейдет на работу в Петропавловскую крепость

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На службу в Петропавловскую крепость и собор наймут новую кошку для ловли мышей и крыс, объявила пресс-служба Музея истории Петербурга.

Там напомнили, что осенью умерла кошка Капитолина, которая "бессменно отработала" на этом месте больше 20 лет. Теперь там будет работать Серафима, жившая в Эрмитаже.

Директор арт-пространства "Республика кошек", ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева во вторник передаст кошку Серафиму Музею истории Санкт-Петербурга.

Петербург Эрмитаж Серафима Петропавловский собор Республика кошек

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