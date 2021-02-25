Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

В России появится профсоюз музейных котов

В России появится профсоюз музейных котов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге объявили о создании профсоюза музейных котов. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

"Коты живут в наших музеях и организациях хорошо. Сотрудники их любят, и они любят сотрудников. (...) Для упрочения этого положения и распространения нашего положительного опыта мы хотели бы объявить о создании союза музейных котов", - сообщила пресс-секретарь котов Эрмитажа Мария Халтунен журналистам в четверг.


По ее словам, деятельность Союза будет направлена на защиту прав животных, проживающих в учреждениях культуры, а также сотрудников, которые ими занимаются. Также в организации можно будет получить консультацию по поводу содержания питомцев в музеях и узаконивания их положения. Халтунен уточнила, что на первых порах Союз будет существовать в виртуальном формате. О начале работы организации будет объявлено на Дне эрмитажных котов в мае. Коты живут на территории петербургского Зимнего дворца со времен его постройки для защиты произведений искусства от грызунов.

Санкт-Петербург Эрмитаж

Новости

Навального вывезли из СИЗО

Навального вывезли из СИЗО

Башкирский министр задержан по делу о превышении полномочий другим чиновником

Пандемия коронавируса

В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу

В Петербурге могут сформировать коллективный COVID-иммунитет к августу

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу "Альянса врачей"

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');