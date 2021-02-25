В России появится профсоюз музейных котов

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге объявили о создании профсоюза музейных котов. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

"Коты живут в наших музеях и организациях хорошо. Сотрудники их любят, и они любят сотрудников. (...) Для упрочения этого положения и распространения нашего положительного опыта мы хотели бы объявить о создании союза музейных котов", - сообщила пресс-секретарь котов Эрмитажа Мария Халтунен журналистам в четверг.



По ее словам, деятельность Союза будет направлена на защиту прав животных, проживающих в учреждениях культуры, а также сотрудников, которые ими занимаются. Также в организации можно будет получить консультацию по поводу содержания питомцев в музеях и узаконивания их положения. Халтунен уточнила, что на первых порах Союз будет существовать в виртуальном формате. О начале работы организации будет объявлено на Дне эрмитажных котов в мае. Коты живут на территории петербургского Зимнего дворца со времен его постройки для защиты произведений искусства от грызунов.