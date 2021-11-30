Черноморский флот РФ скорректировал план боевой подготовки из-за шторма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штормовая погода внесла изменения в боевую подготовку российского флота в Черном море, где находится ракетный эсминец США "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke).

В пресс-службе Черноморского флота пояснили, что приняты дополнительные меры по предупреждению возможных последствий стихии. С учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причалах, готовы к немедленным действиям дежурные буксиры. Кроме того, в пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов проведены мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга, приведены в готовность резервные источники электропитания.

25 ноября в Черное море зашел ракетный эсминец США Arleigh Burke. Силы Черноморского флота следят за его действиями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил на прошлой неделе Шестой флот ВМС США.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.