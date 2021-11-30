Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Черноморский флот РФ скорректировал план боевой подготовки из-за шторма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штормовая погода внесла изменения в боевую подготовку российского флота в Черном море, где находится ракетный эсминец США "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke).

В пресс-службе Черноморского флота пояснили, что приняты дополнительные меры по предупреждению возможных последствий стихии. С учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причалах, готовы к немедленным действиям дежурные буксиры. Кроме того, в пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов проведены мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга, приведены в готовность резервные источники электропитания.

В РоссииВетер в Керченском проливе стих, судоходство восстановленоЧитать подробнее

25 ноября в Черное море зашел ракетный эсминец США Arleigh Burke. Силы Черноморского флота следят за его действиями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил на прошлой неделе Шестой флот ВМС США.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Черноморский флот Черное море

Новости по теме

Новости

Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Минсельхоз допустил досрочную остановку льготного импорта свинины в 2022 году

Источник сообщил, что депутат Рашкин находится в больнице

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки

В кузбасской шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

Спасатели предупредили об угрозе взрыва в шахте "Листвяжная" из-за пожара

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Ветер в Керченском проливе стих, судоходство восстановлено

Установлено местонахождение 18 погибших на шахте "Листвяжная"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });