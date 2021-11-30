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Ветер в Керченском проливе стих, судоходство восстановлено

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Судоходство в Керченском проливе возобновлено во вторник после шторма, в очереди находятся больше 150 судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Возобновилось судоходство. Ветер стих, скорость - 11 метров в секунду, волна стала меньше", - отметили в ведомстве.

По данным Росморречфлота, в настоящее время в очереди на проход с северной стороны пролива находятся 119 судов, с южной - 39. "Но цифры меняются", - добавил собеседник агентства.

Лоцманская проводка через Керченский пролив 29 ноября не осуществлялась из-за ветра 15 м/с, прохода ждали около 200 судов, иностранных и российских.

В Крыму накануне было штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с. В понедельник вечером ветер стал причиной веерного отключения электричества в Симферополе и четырех районах.

Керченский пролив Росморречфлот

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