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Экс-глава Пятигорска проведет 3 года в колонии за незаконную выдачу разрешений

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ставрополя во вторник признал экс-главу города Пятигорска Льва Травнева виновным в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, сказала судья, оглашая приговор. Помимо срока в колонии, Травнев лишен права занимать должности на госслужбе на три года.

Травнев признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст.286 (совершение главой органа местного самоуправления действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекшее существенное нарушение интересов общества и государства) УК РФ. По одному эпизоду он был оправдан.

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В зачет срока отбывания наказания будет учтено время содержания под стражей - с 25 апреля 2020 года по сегодняшний день. В ходе заседания судья также отмечала, что Травнев свою вину не признал, поскольку все постановления, о которых шла речь в обвинении, подписывал после всех проверок, в том числе со стороны правоохранительных органов.

Бывший глава Пятигорска обвинялся в том, что превысил свои полномочия при выдаче в 2011-2013 годах незаконных разрешений на строительство автозаправки, автосалона и магазина на земельных участках, предназначенных для лечебно-профилактических целей федерального курорта. По одному из этих эпизодов вышел срок давности.

Также Травневу вменялось нарушение законодательства в 2016 году, когда он постановлением изменил вид использования земельного участка, разрешив на нем многоэтажную застройку. Из-за этого была арендная плата за его использование была снижена более чем на 5,2 млн рублей. По этому эпизоду он оправдан.

Травнев был главой Пятигорска в 2006-2017 годах, затем являлся представителем губернатора Ставрополья на Кавминводах. В апреле 2020 года Травнев почти неделю исполнял обязанности главы Пятигорска.

Пятигорск Лев Травнев

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