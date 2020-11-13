Четвертое уголовное дело возбудили против бывшего главы Пятигорска

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы возбудили очередное уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Льва Травнева, являвшегося больше 10 лет главой города Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в СКФО

Отмечается, что в декабре 2013 года чиновник нарушил закон и вышел за пределы предоставленных ему полномочий. Он подписал незаконное постановление администрации города о разрешении строительства автосалона в пределах второй зоны горно-санитарной охраны, на которой запрещено размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

"В результате противоправной деятельности нанесен вред окружающей среде и лечебно-оздоровительной местности города-курорта, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства", - говорится в сообщении.

В этой связи следственная часть ГУ МВД России по СКФО возбудила уголовное дело по части 2 статьи 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ. Отмечается, что чиновник находится под арестом.

В конце апреля врио главы Пятигорска Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный "из-за ухудшения здоровья". Спустя несколько дней чиновник был арестован, поскольку в отношении него следственной частью ГУ МВД России по СКФО было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В середине июня против Травнева было возбуждено второе уголовное дело по той же статье.

По данным следствия, в рамках первого дела чиновник подписал постановление о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на участке в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны. Там запрещено строительство зданий, не связанных с созданием или развитием сферы курортного лечения и отдыха.

Во втором деле речь идет о незаконном изменении вида использования земельного участка площадью более 23 тыс. кв. м, переданного в аренду строительной компании, планировавшей многоэтажную жилую застройку.

По данным следствия, чиновник в нарушение законодательства принял незаконное решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка. На основании этого решения в августе 2016 года с гендиректором строительной компании без проведения необходимых процедур аукциона и определения стоимости арендной платы по результатам торгов было заключено допсоглашение.

В допсоглашении в договор аренды внесены изменения в части разрешенного использования участка с арендной платой на 2016 год 86 885 рублей. При этом в случае проведения публичных торгов начальная минимальная цена ежегодной арендной платы составила бы не менее 1 млн 303 тыс. рублей, в результате бюджету города причинен ущерб не менее 4 млн 865 тыс. рублей, уточняла ранее пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Третье уголовное дело, также о превышении полномочий, касалось незаконного постановления администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправки в пределах второй зоны горно-санитарной охраны в 2011 году.