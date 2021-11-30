На базе НИИ "Восход" будут тестировать совместимость российских ПО и "железа"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует создать на базе подведомственного НИИ "Восход" центр тестирования совместимости российского софта с российским же компьютерным оборудованием, заявил замглавы ведомства Андрей Заренин на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".

По итогам проверки центр будет выдавать соответствующие заключения, добавил он.

По мнению Заренина, российское "железо" (в первую очередь, на базе процессоров российского производства) вполне конкурентоспособно, но заказчики его мало используют, поскольку оно должно быть подкреплено необходимым программным обеспечением (в том числе, системным). Поэтому предложение заказчикам стека аппаратных и программных продуктов, подкрепленных сертификатом совместимости, будет более убедительным, чем просто уверение об их совместимости.

"Считаю, что таких центров должно быть несколько, - отметил Заренин. - В том числе, центры, созданные коммерческими компаниями".

Чиновник не раскрыл детали будущей организации центра, а также планы по "состыковке" реестров российского ПО и российской радиоэлектронной продукции.

9 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в России введут требования по совместимости российского ПО и отечественного оборудования, внесенных в названные реестры Минцифры и Минпромторга.

По его словам, в министерстве понимают, что на первом этапе российское оборудование будет дороже зарубежных аналогов. "И в этом смысле мы должны создать систему так называемого снижения этой ценовой разницы, обеспечения ценового преимущества российского оборудования", - говорил глава Минцифры.

"Требовать от разработчиков в текущий момент инвестировать в поддержку российских процессоров можно, но если мы свяжем это с дополнительным спросом. Если мы это с дополнительным спросом не свяжем, то это означает для них дополнительное обременение под угрозой исключения из реестра (отечественного ПО - ИФ)", - говорил Шадаев в конце ноября.

По словам министра, до конца года Минцифры и Минпромторг планируют достигнуть консенсуса в вопросе требований по совместимости программных и аппаратных продуктов.

Сейчас в России действуют различные меры поддержки (налоговые льготы, субсидирование или прямое финансирование разработок и т.п.) как индустрии разработки ПО, так и отрасли радиоэлектроники. При этом стимулирование спроса на российский софт и российскую радиоэлектронику осуществляется, преимущественно, через предоставление различных преференций или введение ограничений в рамках госзакупок или закупок госкомпаний.