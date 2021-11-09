В России введут требования о совместимости отечественного оборудования и ПО

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры и Минпромторг в ближайшее время введут требование по обязательной совместимости российских программных продуктов с российским оборудованием из реестров этих ведомств. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на сессии "Цифровая экономика" форума Cnews 2021.

"Конечно, требования по совместимости будут, и это будет в ближайшее время. Потому что наш софт должен работать на нашем железе", - ответил министр на вопрос о возможном введении требований к ПО и "железу" в связи планами по созданию единого реестра Минцифры и Минпромторга.

"Мы должны создать систему, с одной стороны, экономического стимулирования, которая бы побуждала крупные компании покупать российское оборудование. С другой стороны, понятно, что мы все равно будем вводить определенные ограничения. Например, при продлении разрешений в этом году на LTE мы предусмотрели, что с 2023 года на сети связи можно будет ставить только российские базовые станции LTE", - добавил министр.

В Минцифры понимают, что на первом этапе российское оборудование будет дороже зарубежных аналогов. "И в этом смысле мы должны создать систему так называемого снижения этой ценовой разницы, обеспечения ценового преимущества российского оборудования, - сказал глава ведомства. - Поэтому здесь как бы пытаемся комбинировать и кнут, и пряник в определенном смысле".

В марте 2021 года Минпромторг предложил ужесточить критерии внесения ПО в реестр отечественного софта. С точки зрения ведомства, только ПО, совместимое с отечественным оборудованием, может рассчитывать на внесение в Единый реестр российских программ.

В конце октября стали известно о начале работ по объединению реестров ПО Минцифры и "железа" Минпромторга. Шадаев напомнил, что пока ведется два отдельных реестра - росссийского софта и российского "железа".

1 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания Минцифры с участниками рынка сообщал, что Минцифры совместно с Минпромторгом введет в перечень обязательных требований для включения в реестр радиоэлектроники необходимость совместимости с софтом, разработанным под процессоры на архитектуре x86 (Intel) и x64 (Intel и AMD). Кроме того, два министерства должны выбрать приоритетную отечественную микропроцессорную платформу, которую будут обязаны поддерживать все российские разработчики ПО.

Согласно документу, на который ссылается газета, также Минцифры предложило ассоциациям разработчиков ПО и АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" (ЦКИКТ) подготовить таблицу совместимости отдельных классов отечественного софта с российским оборудованием и разработать дополнительные требования к софту по совместимости для включения в реестр Минцифры (открывает доступ к госзакупкам).