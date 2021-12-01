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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании UVT Aerо, летевший из Казани, выкатился на десять метров за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту "Курчатово" в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Из-за этого инцидента аэропорт Челябинска был временно закрыт, но уже возобновил работу.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что за пределы ВВП в аэропорту Челябинска выкатился самолет CRJ-200.

"Самолет CRJ-200 выполнял рейс из Казани. После приземления во время руления экипаж не смог удержать лайнер в полосе, и он выкатился за пределы ВПП почти на 30 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту было 33 пассажира. Люди покинули лайнер самостоятельно. Никто не пострадал. Самолет повреждений не получил.

Челябинск Курчатово UVT Aerо

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