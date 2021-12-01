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Аэропорт Челябинска возобновил работу после инцидента с самолетом из Казани

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Курчатово" в Челябинске, который закрывался из-за инцидента при посадке самолета UVT Aerо, возобновил работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Аэропорт открылся, начинают выпускать зарегистрированные рейсы", - говорится в сообщении.

По факту ведется прокурорская проверка соблюдения требований безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По сведениям надзорного ведомства, в Челябинске при посадке самолет Bombardier выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 20-25 метров.

"На борту находилось 32 взрослых пассажира, один ребенок и три члена экипажа. Судно видимых повреждений не получило и отбуксировано на стоянку", - сказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что утром в среду при посадке рейса авиакомпании UVT Aerо из Казани в Челябинск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании UVT Aerо. Источник "Интерфакса" уточнял, что это был CRJ-200.

UVT Aero Челябинск Курчатово Уральская транспортная прокуратура

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