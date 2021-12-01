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Грузовик с курсантами Росгвардии из Петербурга попал в ДТП по пути на учения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль с курсантами Санкт-Петербургского военного института войск Национальной гвардии попал в аварию в Волосовском районе Ленинградской области.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в среду, что автомобиль "Урал" с курсантами Росгвардии, двигаясь к месту учений, накануне съехал с дороги в районе поселка Княжево и врезался в дерево.

В результате 14 пассажиров получили ушибы и травмы. От госпитализации они отказались, медики на месте оказали им помощь, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии "Интерфаксу" подтвердили факт аварии, отметив, что ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. "На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - уточнили в Росгвардии.

Ленинградская область Санкт-Петербург

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