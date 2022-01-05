Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Ленинградской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Тосненском районе Ленинградской области в среду, сообщают в аварийно-спасательной службе региона.

"В результате ДТП пострадали три человека и один погиб", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в региональном главке МВД уточнили, что в автомобиле "скорой помощи" пострадавших нет. Скончался пассажир легковушки, личность которого устанавливается.

По данным полиции, ДТП произошло на трассе М-10 в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Предварительно, 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной скорой помощи Ford Transit.