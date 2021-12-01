Дальние железнодорожные перевозки пассажиров в РФ в ноябре выросли на 31,5%

К ноябрю "доковидного" 2019 года падение составило 32,6%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в ноябре 2021 года увеличились на 31,5% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до 5,8 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 32,6% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года: тогда в дальнем следовании было перевезено около 8,6 млн пассажиров.

Пассажирооборот в дальнем следовании в ноябре увеличился год к году на 38,4%, до 4,5 млрд пассажиро-километров. С начала года "дальние" перевозки увеличились на 36,4%, до 85,3 млн человек, пассажирооборот - на 40,3%, до 69,6 млрд пассажиро-километров.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров в ноябре выросло на 8,7%, до 71,8 млн, пассажирооборот увеличился на 14,9%, до 2,1 млрд пассажиро-километра. С начала 2021 года эти показатели повысились на 19,2%, (до 876,8 млн человек) и 17,1% (до 26,6 млрд пассажиро-километров) соответственно.

В целом по сети РЖД в ноябре перевезено 77,6 млн пассажиров, что на 10,1% больше, чем в том же месяце годом ранее, и, согласно подсчетам "Интерфакса", примерно на 20,6% ниже доковидного уровня.

Пассажирооборот в прошлом месяце вырос на 29,8%, до 6,6 млрд пассажиро-километров. За январь-ноябрь отправлено 962,1 млн пассажиров (+20,5% к 2020 году и почти -12,5% к 2019 году), пассажирооборот составил 96,5 млрд пассажиро-километров (+33,1%).