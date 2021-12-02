Правительство РФ в четверг рассмотрит проект финансового плана РЖД на 2022 год

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит проект финансового плана и инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги" на 2022 год и последующую двухлетку, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ключевой вопрос - размер CAPEX. Его руководство компании предложило в объеме 1,02 трлн руб. Это потребует индексации тарифов на 6,8% с рядом точечных инициатив, сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник.

С соответствующими предложениями монополия выходила на кабинет министров в октябре. По словам собеседника агентства, параметры финплана предварительно согласованы на уровне правительственной комиссии по транспорту, которой руководит первый вице-премьер, глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов.

Цифра "+6,8%" основывается на базовой индексации по принципу "инфляция минус" в размере 4,3% (рассчитывается на основе макропрогноза РФ как среднее арифметическое фактических индексов потребительских цен за предшествующие два года и прогнозных на следующие два года, уменьшенное на 0,1 процентного пункта).

Однако, по сути, при расчетах повышения тарифов на каждый следующий год фактическим в формуле оказывается только один параметр - за первый из четырех учитываемых лет, а второй индекс (за текущий год) остается прогнозным (в силу того, что итогового его значения просто еще нет), а в последние годы он заметно ниже реальной инфляции, отмечал источник "Интерфакса" на транспортном рынке.

Накопленную с 2019 года (начала регулирования по формуле "инфляция минус") разницу между прогнозными и фактическими цифрами текущих лет монополия считает эквивалентной примерно 1,5 процентным пунктам и просила возместить ее через базовую индексацию тарифа в 2022 году, что даст 5,8%, пояснял позицию "Российских железных дорог" собеседник агентства.

Тем самым, по его словам, РЖД рассчитывают компенсировать дополнительную финансовую нагрузку от роста цен на потребляемые услуги и материалы, который оказался выше прогнозных значений министерства экономического развития РФ.

Еще 1 процентный пункт сверх этого монополия просила в качестве инвестиционной надбавки для финансирования капитального ремонта пути - в дополнение к уже взимаемым на эти цели 2 п.п. (утверждена на период до 2025 года).

Кроме того, компания сохранила предложения по трем "точечным" тарифным мерам, реализацию которых было решено отложить в 2021 году. В частности, речь идет о дополнительном повышении тарифов на контейнерные перевозки (ранее озвучивалась идея индексировать их сверх "базы" на 4,75% в целом или дифференцировано на 3,5% на груженые перевозки на восток в пределах 4 тысяч км, на 5,5% более чем на 4 тысяч км и на 2% - на все порожние рейсы).

Помимо этого, РЖД настаивали на отмене преференций при тарификации порожнего пробега для вагонов с улучшенными техническими характеристиками (основные производители - ПАО "Объединенная вагонная компания" и "Уралвагонзавод") с сохранением в груженом рейсе подтвержденного экономического эффекта для перевозчика. Также "Российские железные дороги" выступали за повышение ставок на транспортировку антрацита до уровня коксующихся углей.

В целом для экономики РФ это давало еще 0,8 п.п. дополнительной тарифной нагрузки, то есть в целом можно говорить о росте транспортной составляющей при железнодорожных перевозках в 2022 году на 7,7%, говорил собеседник агентства.

При этом источник "Интерфакса" подчеркивал, что даже при таком удельном повышении тарифов рост транспортной составляющей для грузоотправителей будет "в пределах математической погрешности" и не превысит 1%, а для целого ряда компаний она вообще снизится на фоне удорожания потребляемого сырья и услуг.