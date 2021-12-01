Участник нападения на Дагестан в 1999 году осужден на 25 лет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы боевика Шамиля Умаханова, участника нападения банды Басаева и Хаттаба на Новолакский район Дагестана в 1999 году, сообщает пресс-служба СКР.

"Установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около двух тысяч человек в сентябре 1999 года с территории Чечни совершил вооруженное нападение на жителей и организации Новолакского района республики Дагестан в целях вооруженного захвата власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России по Дагестану, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции.

В результате нападения банды Басаева и Хаттаба в Новолакском районе были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, были убитые и раненные, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица, нанесен значительный ущерб экономике республики.

Умаханов был осужден по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

7 августа 1999 года отряды исламистов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись из Чечни на территорию Дагестана - в Цумадинский, Ботлихский, а затем Новолакский районы республики, выбить их удалось только в середине сентября. Эти события считают началом масштабной контртеррористической операции, получавшей название Второй чеченской войны.