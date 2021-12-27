ФСБ задержала еще двух членов банды Басаева по делу о нападении на Дагестан

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании двух уроженцев Ставрополья, участвовавших в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева в 1999 году.

Как объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужба совместно с СКР нашла неопровержимые доказательства участия в данном преступлении Ильхана Канмурзаева, 1979 года рождения, и Каирбека Бакиева, 1972 г.р., которые за свои деяния не понесли уголовного наказания.

В спецслужбе сообщили, что на прошлой неделе во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии участники нападения на Дагестан задержаны и доставлены в орган предварительного следствия.

В свою очередь в Следственном комитете РФ журналистам рассказали, что по ходатайству следствия суд арестовал Бакиева.

"Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)", - заявили в СКР.

С участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.

Ранее сообщалось, что в августе 1999 года банда под руководством Басаева и Хаттаба совершила нападение на Дагестан. В результате боевых действий на территории региона в общей сложности погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

По данному делу ранее уже были задержаны и осуждены ряд членов банды Басаева.