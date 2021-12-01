Пять факторов, которые будут влиять на мировую экономику

В РАН прошла конференция "Эволюция академической экономической науки в России"

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Российской Академии наук состоялась научная конференция "Эволюция академической экономической науки в России". Ее участники рассматривали вопросы развития основных школ экономической науки, их взаимозависимости, а также влияние мировой экономики на международные отношения.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Экономическая наука всегда исторична

Взаимопроникновению экономических идей Запада и России посвятил свое выступление член-корреспондент РАН Владимир Автономов. Он отметил, что экономические идеи в Россию приходили с Запада, и под влиянием специфических факторов, связанных с историей, с национальными особенностями, с менталитетом, политикой и т.д. подвергались модификации. И уже в этом модифицированном виде они возвращались на Запад, оказывая существенное воздействие на следующее поколение экономистов.

В России экономическая мысль, сказал далее ученый, долго была связана во-первых с этикой, православием и др. религиозными факторами, и во-вторых с ролью крестьянского вопроса. Затем в следующий исторический период применение марксизма, в том числе и его искаженное применение, также способствовали дальнейшему развитию экономической мысли. Например, опыт балансировки экономики и планов ее развития — это то новое, что осваивали советские экономисты, и, естественно, этот опыт также не пропал даром. Все эти факторы иногда развивали друг друга, иногда противоречили, но с таким развитием экономическая мысль подошла к современному этапу развития общества.

Экономическим трендам сегодняшнего дня посвятил свое выступление доктор экономических наук ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау. Он подчеркнул, что экономическая наука всегда исторична. Игнорирование опыта историзма, причем как его недооценка, так и переоценка, ведет к серьезным ошибкам при выработке и принятии экономико- политических решений.

Говоря о современном развитии экономической науки, он отметил, что она играет особую роль с появлением необходимости решения вопроса обеспечения роста как источника благосостояния или богатства наций. Поскольку выясняется, что рост происходит не равномерно, то, естественно, важнейшей задачей экономической науки становится, по его мнению, решение задач догоняющего развития. Целью этого экономического развития является достижение благосостояния, политической стабильности и военного доминирования. В оптимальном варианте все эти факторы не должны совпадать, но в подавляющем большинстве случаев в прикладной экономической науке всегда имеется расхождение.

Все выводы и рекомендации экономической науки, продолжал Мау, в значительной мере зависят от двух обстоятельств: от специфики уровня технологического развития, который определяет состояние политических и иных институтов и от накопления опыта решения социально экономических проблем. Этот опыт никто не отменял и это тоже важный источник развития самой современной экономической науки и экономико-политических рекомендаций.

Пять факторов, которые будут влиять на мировую экономику

Современным проблемам, влияющим на всю мировую экономику и политику как сегодня, так и на ближайшие годы, посвятил свой доклад член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО им.Примакова Федор Войтоловский:

Первый - пандемия

- В первую очередь это борьба с пандемией. Ее наличие вызывает большие социально и политико-психологические последствия, которые в свою очередь оказывают воздействие и на экономику, и на общественно-политическую жизнь. Мы уже видели примеры того, как влияла пандемическая ситуация на выборы в отдельных странах, как она влияет на развитие тех или иных отраслей экономики, и как она существенно деформирует рынки, инвестиционные процессы, а также транспортно-логистические системы и их функционирование, и какие здесь происходят изменения на уровне домохозяйств и на уровне образа жизни.

Второй - конкуренция

Второй фактор, который будет оказывать решающее воздействие на развитие мировой экономики в ближайшие годы - это новый этап технологической революции и рост межкорпоративной и межгосударственной инновационной конкуренции. Они опять становятся все более взаимосвязанными, хотя в общем то, они никогда и не расставались друг с другом. Конкуренции за новые высокотехнологические рынки, за освоение, внедрение, развитие инноваций, за формирование новых рыночных ниш, продуктов. И здесь, конечно, конкуренция обостряется в зависимости от развития информационных, коммуникационных технологий, робототехники, от использования технологий искусственного интеллекта и работы с большими данными.

Мы видим, что в авангарде этой технологической конкуренции оказываются не только те страны, которые были технологическими лидерами на протяжении последних 20-30 лет, но и те страны, которые активно смогли ворваться на многие рынки инновационной продукции и стать на них существенными игроками.

Здесь уже хрестоматийным стал пример борьбы между американскими и китайскими корпорациями за перспективные технологические рынки. При этом экономики двух стран останутся и будут еще долго оставаться взаимосвязанными с точки зрения торговли, инвестиций и т.д. Но в высокотехнологической сфере здесь уже происходит то, что называется у нас политологов "decapling" – разрыв связей, разрыв пары, разъединение. Разъединение двух экономик, потому что здесь четко наметились стратегические направления в конкуренции. Мы видим, что рыночные методы здесь не всегда используются, и даже очень часто используются политические методы. Это так называемые санкции и другие ограничения, ограничения в сфере экспортного контроля, прямое давление. Мы видели процессы, которые происходили с китайскими компаниями Huawei, ZTE и многими другими. Я думаю, здесь столь же ожесточенная борьба с активным вовлечением государств в эту борьбу, а не только корпораций, будет продолжаться.

Третий фактор – формирование нового энергобаланса

Третий фактор, который, на мой взгляд, будет очень существенно влиять на развитие мировой экономики, который тоже нам необходимо учитывать в планировании, в осмыслении, в развитии путей нашей экономики, нашего государства, - это формирование нового глобального энергобаланса, это то, что принято называть энергетическим переходом, это развитие перспективных технологий в области производства, хранения, передачи энергии. Здесь также я бы включил не только технологические факторы, как очень важные и значимые, но политические и идеологические.

При этом, в первую очередь, нужно задуматься о тех регуляторных практиках, регуляторных мерах, стандартах, не только даже международных, но и государственных стандартах и межгосударственных, которые формируются, например, в Европейском союзе. И о том, как наши партнеры пытаются их навязывать извне, пытаются формировать международно-политическую, правовую, регуляторную повестку. Действуют они при этом в обход международной и договорной практики, оказывая влияние на условия развития на ближайшее будущее крупных корпораций, в том числе и российских. Это нам тоже необходимо иметь в виду.

Четвертый фактор – необходимость внедрения социогуманитарных технологий

Четвертый фактор, который я бы назвал тоже крайне значимым для развития мировой экономики, который тоже будет оказывать большое влияние на развитие условий нашей экономики, - это формирование, развитие и широкое внедрение новых социально-организационных, управленческих и гуманитарных технологий. Мы в нашем институте серьезно стали заниматься проблематикой социогуманитарных технологий, их внедрением и на государственном, и на корпоративном уровне в сфере управления.

Сейчас мы видим, что ESG-тематика (совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается ее вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем – ИФ) так или иначе связана с технологиями управления, с тем, что принято называть социогуманитарными технологиями. Они оказывают влияние и на рынки, и на экономику, и на госуправление, и на управление на корпоративном уровне, и на социально-организационные процессы в более широком смысле.

Сейчас, благодаря опять же искусственному интеллекту, благодаря технологиям обработки больших данных, эти инструменты получают совершенно новое звучание и новый потенциал воздействия на организацию общества. Мы идем совершенно к новым практикам управления обществом, управления экономикой, управления на корпоративном, государственном и, возможно, на международном и транснациональном уровне.

Пятый фактор – борьба за сферы влияния

Пятый фактор, который будет оказывать влияние на развитие мировой экономики и очень серьезное, возрастающее влияние, - это новый этап межгосударственной конкуренции в сфере безопасности, военно-политической сфере, борьбы за сферы влияния. Здесь очень важно отметить, что он очень тесно связан с корпоративной конкуренцией. Я об этом говорил, говоря о технологической сфере. Но в военной, военно-технологической, военно-политической сфере мы видим тенденции обострения и гонки вооружений, и соревнования технологического между новыми лидерами и традиционными. Причем здесь я бы говорил не только о конкуренции Соединенных Штатов и Китая, отчасти здесь участвуют и другие державы, в том числе и наша страна, и новые игроки региональные и международные, и старые игроки, которые пытаются или сохранить, или получить новые ниши в сфере межгосударственной конкуренции – военно-технологической, военно-экономической и военно-политической.

Предстоящие годы не обещают нам ничего хорошего. Мы должны быть готовы к ужесточению международной конкуренции, появлению все большего количества элементов конфронтации. Конечно, отношения между США и Китаем будут носить системообразующий характер. Это не то, что мы видели между Советским Союзом и Соединенными Штатами в годы "холодной войны", когда основная конкуренция и конфронтация была сосредоточена в ракетно-ядерной сфере. Здесь будет не только ракетно-ядерная сфера.

Между Китаем и США другая модель конкуренции, здесь в центре, конечно, азиатско-тихоокеанское пространство или, как говорят американцы, индо-тихоокеанское пространство. Но мы увидим и формирование новых коалиций, и военно-политических блоков, и отчасти уже видим эти процессы, и обострение межгосударственной конкуренции и конфронтации с сохранением (и это очень парадоксально и сильно отличает текущую ситуацию от "холодной войны") элементов экономической и финансовой взаимозависимости.

Вот те пять факторов, которые будут оказывать существенное системообразующее воздействие на развитие мировой экономики и на те условия, в которых будет развиваться экономика России.