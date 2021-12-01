Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Республика Алтай объявит трехлетний мораторий на охоту на козерога

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Республики Алтай решило подготовить и объявить трехлетний запрет на охоту на козерогов, чтобы восстановить их популяцию, сообщил в инстаграме глава региона Олег Хорохордин.

Он поручил региональному Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира как можно скорее подготовить необходимые документы, чтобы это решение можно было согласовать с профильным департаментом федерального Минприроды, "чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объеме".

В течение моратория раз в год будут пересчитывать численность козерогов. Хорохордин попросил на этот период полностью исключить незаконную охоту и браконьерство в регионе.

Мораторий ввели по результатам опросов населения, которые провели после скандала с публикацией в соцсетях охотницы из Москвы с тушей убитого козерога. Обстоятельства той охоты выясняли в МВД и СК.

По информации комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, квота на добычу козерога в охотничий сезон 2021-2022 годов составляет 133 особи. В 2015 году в регионе было 8462 козерога, к 2021 году осталось всего 3761.

Сибирский горный козел - довольно крупное копытное животное. У самцов рога достигают 150 см в длину, они дугообразно загнуты назад.

Олег Хорохордин Республика Алтай Минприроды

Новости

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify

Структура ОВК объявила дефолт по последним двум купонам бондов на сумму 1,3 млрд рублей

Фрагмент американской ракеты сблизится с МКС в пятницу

В электросталеплавильном цехе ММК произошел пожар

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });