Республика Алтай объявит трехлетний мораторий на охоту на козерога

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Республики Алтай решило подготовить и объявить трехлетний запрет на охоту на козерогов, чтобы восстановить их популяцию, сообщил в инстаграме глава региона Олег Хорохордин.

Он поручил региональному Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира как можно скорее подготовить необходимые документы, чтобы это решение можно было согласовать с профильным департаментом федерального Минприроды, "чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объеме".

В течение моратория раз в год будут пересчитывать численность козерогов. Хорохордин попросил на этот период полностью исключить незаконную охоту и браконьерство в регионе.

Мораторий ввели по результатам опросов населения, которые провели после скандала с публикацией в соцсетях охотницы из Москвы с тушей убитого козерога. Обстоятельства той охоты выясняли в МВД и СК.

По информации комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, квота на добычу козерога в охотничий сезон 2021-2022 годов составляет 133 особи. В 2015 году в регионе было 8462 козерога, к 2021 году осталось всего 3761.

Сибирский горный козел - довольно крупное копытное животное. У самцов рога достигают 150 см в длину, они дугообразно загнуты назад.