В Горном Алтае проверят сообщения об убийстве охотниками козерога

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Полиция и следственное управление СКР в Республике Алтай выясняют обстоятельства и законность охоты на козерога.

В пресс-релизе СУ СКР по республике говорится, что следователи обратили внимание на публикацию в СМИ фотографий, на которых запечатлена молодая женщина с тушей козерога. Начата доследственная проверка.

В свою очередь МВД Республики Алтай сообщает, что помимо фотографий женщина выложила в своем аккаунте видео с фрагментом охоты.

"Данная публикация в считанные минуты собрала десятки негативных комментариев пользователей социальной сети, которые осудили действия женщины", - отмечается в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что охотница - блогер из Москвы, которая часто размещает свои фотографии с убитыми животными.

Сибирский горный козел - довольно крупное копытное животное, внешне несколько напоминающее домашнего козла, но более мускулистое, поджарое и стройное. У самцов рога достигают 150 см в длину, они дугообразно загнуты назад. В этом году в Республике Алтай охотникам разрешено добыть 133 особи горного козла.