В Алтайском крае решили не запрещать новогодние корпоративы

Но посетить их можно будет только при наличии QR-кодов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на новогодние мероприятия в Алтайском крае вводиться не будет, но посетить их можно будет только при наличии QR-кодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Такое решение принято на состоявшемся в среду заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Пресс-служба напоминает, что запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий вводился год назад в период с 15 декабря по 15 января. В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест, сказано в сообщении.

Кроме этого, по решению оперштаба снят запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Но доступ в них будут иметь только посетители с QR-кодами. "Данные меры призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и других мер профилактики распространения COVID-19", - отмечается в сообщении.

Сегодня же губернатор края Виктор Томенко подписал новую редакцию антикоронавирусного указа, по которому с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, а также на спортивных объектах, в цирках, бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек. Также сохранился запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.