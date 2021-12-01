Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Алтайском крае решили не запрещать новогодние корпоративы

Но посетить их можно будет только при наличии QR-кодов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на новогодние мероприятия в Алтайском крае вводиться не будет, но посетить их можно будет только при наличии QR-кодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Такое решение принято на состоявшемся в среду заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Пресс-служба напоминает, что запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий вводился год назад в период с 15 декабря по 15 января. В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест, сказано в сообщении.

Кроме этого, по решению оперштаба снят запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Но доступ в них будут иметь только посетители с QR-кодами. "Данные меры призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и других мер профилактики распространения COVID-19", - отмечается в сообщении.

Сегодня же губернатор края Виктор Томенко подписал новую редакцию антикоронавирусного указа, по которому с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, а также на спортивных объектах, в цирках, бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек. Также сохранился запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

23
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикронФилиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Алтайский край Коронавирус

Новости

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Что произошло за день: среда, 1 декабря

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 99 человек

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Оборот розничной торговли РФ в октябре вырос на 4,1%

Следствие попросило суд отпустить из СИЗО бывшего вице-президента "ПИКа"

Следствие попросило суд отпустить из СИЗО бывшего вице-президента "ПИКа"

В СПЧ сообщили о многочисленных случаях пыток в саратовской больнице ФСИН

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify

Республика Алтай объявит трехлетний мораторий на охоту на козерога

Республика Алтай объявит трехлетний мораторий на охоту на козерога

Структура ОВК объявила дефолт по последним двум купонам бондов на сумму 1,3 млрд рублей

Фрагмент американской ракеты сблизится с МКС в пятницу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });