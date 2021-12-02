Один военнослужащий погиб во время циклона на Южных Курилах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий по контракту погиб на острове Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области) вечером в среду, во время прохождения циклона сильными порывами ветра повалило модуль контейнерного типа, который упал на молодого человека, сообщил "Интерфаксу" мэр Курильского района Вадим Рокотов.

"Парень погиб вчера (в среду - ИФ) на боевом посту. Нелепая трагическая случайность. Это временный пост, выставленный в стороне от воинской части. Там было временное сооружение для них, модуль или своего рода "вагончик". Он там с товарищами нес боевую службу. На пару минут вышел из "вагончика", порывами ветрами "вагончик" опрокинуло, и опрокинуло на него", - рассказал мэр.

По его словам, военнослужащий погиб на месте происшествия. Двое его товарищей, которые находились в "вагончике", получили ушибы и ссадины. Им оказана медицинская помощь.

"На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести. По моему поручению пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также в режиме повышенной готовности находится администрация муниципального образования. Глава района держит ситуацию на контроле и докладывает о развитии событий", - написал на своей странице в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Местные СМИ сообщают, что трагическое происшествие произошло на военном полигоне недалеко от села Горячие Ключи.

Как сообщалось, Сахалинская область находится под влиянием циклона, который принес на острова дожди с мокрым снегом, метели, штормовой ветер, шторм в море с высотой волн до 8 метров у побережий Сахалина и Южных Курил.