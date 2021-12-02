Что случилось этой ночью: четверг, 2 декабря

Решение о прекращении дела по иску бывших акционеров ЮКОСа, выявление "омикрона" в США, гибель военнослужащего во время циклона на Итурупе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа. Ранее дело рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено в 2021 году.

- В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном". Зараженный, который полностью был вакцинирован, только недавно вернулся с юга Африки. Все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест на коронавирус.

- Один военнослужащий погиб во время циклона на Южных Курилах. Военный находился на боевом посту рядом с временным сооружением, которое опрокинулось на него из-за порывов ветра.

- Россиянина приговорили в США к пяти годам тюрьмы за киберпреступления. Согласно документам суда, Александр Гричишкин был основателем и лидером организации, предоставлявшей услуги кибермошенникам, похищавшим банковские документы.

- США заявили, что без колебаний будут применять ограничения против России. Вашингтон ведет консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, а также поддерживает диалог непосредственно с РФ и Украиной по этой проблеме.