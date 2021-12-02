РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на курильском острове Матуа, сообщил в четверг Тихоокеанский флот РФ.

"На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - отметили военные.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что на Матуа "Бастионы" и личный состав доставлены большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил. По словам военных, для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

На острове развернут автономный военный городок, в котором благоустроены помещения для круглогодичного несения службы и проживания. Флот отметил, что личный состав уже приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.