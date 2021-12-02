Песков назвал размещение военных объектов на Курилах суверенным правом РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия привержена политической воле на продолжение диалога с Японией по урегулированию существующих проблемных вопросов, однако размещение объектов военной инфраструктуры на Курильских островах - это суверенное право РФ, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с прессой в четверг заметил, что планирование по размещению таких объектов осуществляется оборонным ведомством России, но все, безусловно, согласовывается с верховным главнокомандующим.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает (нужным), и в тех районах нашей страны, в которых считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - сказал Песков.

При этом он добавил: "Что касается Японии, то Япония - это наш партнер, мы дорожим нашими двусторонними отношениями. У нас есть проблема в этих отношениях, и мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы".

Ракетные комплексы "Бастион" на Курилах

Ранее в четверг Тихоокеанский флот сообщил, что Россия развернула на курильском острове Матуа береговые ракетные комплексы "Бастион".

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" "Бастиона" составляет до 500 км.

Ранее российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.

В апреле представитель Восточного военного округа сообщил, что группировка на островах будет усилена модернизированными танками Т-80БВМ.

1 декабря 2020 года российские военные сообщили, что на островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4. Это комплекс ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.