Перебои с поставкой бензина на АЗС возникли во Владивостоке из-за снегопада

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Большинство крупных АЗС Владивостока в четверг прекратили продажу бензина из-за перебоев с поставками с нефтеперерабатывающих заводов в Хабаровском крае.

В АО "ННК-Приморнефтепродукт" (структура ННК) и ООО "Роснефть-Востокнефтепродукт", которым на начало 2021 года принадлежало, соответственно, 99 и 30 АЗС из 307 в регионе, сообщили "Интерфаксу", что не располагают официальной информацией о причинах сбоя поставок.

Представитель одного из независимых розничных нефтетрейдеров в свою очередь заявил, что проблемы возникли из-за ограничений, введенных во Владивостоке для передвижения большегрузов после сильного снегопада.

Во вторник Приморье оказалось под воздействием циклона, вызвавшего штормовой ветер и выпадение в течение суток месячной нормы снега.