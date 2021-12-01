Непогода привела к отмене и задержке рейсов в аэропортах на Дальнем Востоке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Южно-Сахалинск" в среду отменил 11 рейсов на прилет и вылет из-за метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены рейсы из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, в Южно-Курильск, во Владивосток, в Советскую Гавань (Приморский край) и в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Рейсы перенесены на 2 декабря, за исключением Александровска-Сахалинского (север Сахалина), вылет туда запланирован на 3 декабря.

На прилет отменены рейсы из Охи, Александровска-Сахалинского, Южно-Курильска, Владивостока Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре.

В Сахалинской области на 1 и 2 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за подошедшего циклона. На Сахалине и Курилах в эти два дня прогнозируются дожди со снегом, сильные метели, ураганный ветер, гололедные явления, шторм в Охотском море и в Тихом океане возле островов с высотой волн до восьми метров. В настоящий момент в регионе идут дожди, температура наружного воздуха в Южно-Сахалинске - плюс 9 градусов, в ночь на четверг она опустится до минус 5 градусов, усилится ветер, дождь сменится на снегопады и метель.

Кроме того, десять прибывающих рейсов в аэропорт Владивостока задерживаются, из них три отправились на запасной аэродром в Хабаровск из-за непогоды.

"В Приморском крае продолжается ненастье. Аэропорт Владивосток работает по фактической погоде", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Владивостока.

Три самолета, прибывающих из Хабаровска, сейчас остаются там же, на запасном аэродроме. Речь идет о рейсе HZ 5601 от авиакомпании "Аврора", а также двух рейсах S7 5201 и S7 6212. Еще четыре рейса в муниципалитеты Приморья отменены.

Кроме того, из убывающих рейсов 1 декабря задерживаются пять, еще четыре рейса в Кавалерово, Терней, Дальнегорск и Благовещенск отменены. Также, сообщает пресс-служба краевого правительства, отменены рейсы в Преображение и Пластун.

Снежный циклон также нарушил авиасообщение в Хабаровском крае, два аэропорта закрыты по метеоусловиям, несколько рейсов задержаны, сообщает аэропорт Хабаровска в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00", - сказано в сообщении.

Также из-за непогоды в аэропортах назначения до 2 декабря задержаны рейсы из Хабаровска в Нелькан, Советскую Гавань и Херпучи.

Кроме того, накануне, 30 ноября, самолет рейса Хабаровск-Владивосток из-за метели в столице Приморья вернулся в аэропорт отправления. Отмечается, что судно вылетело утром 1 декабря.

В аэропорту Хабаровска, как на запасном, сегодня находятся рейсы Новосибирск-Владивосток и Красноярск-Владивосток.

Отмечается, что метеоусловия в Хабаровске не влияют на прибытие и отправление самолетов.

В Хабаровске, тем временем, идет снег. В регион пришел мощный циклон. Из-за него введены ограничения для движения пассажирских автобусов по ряду внутрирегиональных направлений.