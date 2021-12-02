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ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил в РФ теракт

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое их собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, направленный на территорию РФ с целью совершения теракта.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

Теракт планировалось совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пояснили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли, когда и в каких регионах были задержаны украинские шпионы.

По данным ЦОС, в используемом задержанными отцом и сыном автомобиле было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", - сказали в ФСБ.

Задержанный разведчик, готовивший теракт, для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересекал государственную границу РФ. "В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", - заявили в спецслужбе.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Россия Украина ФСБ

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