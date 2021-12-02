ФСБ располагает сведениями о террористической угрозе со стороны украинской разведки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила данные, подтверждающие террористическую угрозу объектам в РФ со стороны украинской военной разведки.

"Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

В ФСБ рассказали, что в ноябре суд признал старшего офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) капитана 1 ранга Сергея Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

"Швиденко с территории Украины координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы, направленной на территорию России. Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырёх кадровых сотрудников ГУР МОУ: полковника Штыбликова Дмитрия Анатольевича, 1970 г.р., подполковника Стогния Алексея Георгиевича, 1975 г.р., капитана 2 ранга Шаблия Глеба Федоровича, 1975 г.р., подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича, 1976 г.р., и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, 1964 г.р., которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России", - рассказали в ЦОС.

В июле этого года Швиденко был задержан и взят под стражу.

"Следствием вина экс-сотрудника военной разведки Украины полностью доказана. В ходе следственных действий Швиденко дал подробные признательные показания об организации диверсий на территории России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник - полковник Сподар Николай Богданович, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории РФ продолжаются, подчеркнули в спецслужбе.