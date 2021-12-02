Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФСБ располагает сведениями о террористической угрозе со стороны украинской разведки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила данные, подтверждающие террористическую угрозу объектам в РФ со стороны украинской военной разведки.

"Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

В ФСБ рассказали, что в ноябре суд признал старшего офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) капитана 1 ранга Сергея Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

В РоссииФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил в РФ терактЧитать подробнее

"Швиденко с территории Украины координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы, направленной на территорию России. Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырёх кадровых сотрудников ГУР МОУ: полковника Штыбликова Дмитрия Анатольевича, 1970 г.р., подполковника Стогния Алексея Георгиевича, 1975 г.р., капитана 2 ранга Шаблия Глеба Федоровича, 1975 г.р., подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича, 1976 г.р., и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, 1964 г.р., которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России", - рассказали в ЦОС.

В июле этого года Швиденко был задержан и взят под стражу.

"Следствием вина экс-сотрудника военной разведки Украины полностью доказана. В ходе следственных действий Швиденко дал подробные признательные показания об организации диверсий на территории России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник - полковник Сподар Николай Богданович, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории РФ продолжаются, подчеркнули в спецслужбе.

ФСБ Россия Украина

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил в РФ теракт

Депутат Госдумы Рашкин стал фигурантом дела о незаконной охоте

Депутат Госдумы Рашкин стал фигурантом дела о незаконной охоте

Перебои с поставкой бензина на АЗС возникли во Владивостоке из-за снегопада

РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

Добыча газа в России за 11 месяцев выросла на 10,6%

Навальный выплатил штраф в 850 тыс. руб. за клевету на ветерана

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Один военнослужащий погиб во время циклона на Южных Курилах

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Что произошло за день: среда, 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });