Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеров

"СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеров
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK (бывшая Mail.ru Group) у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK.

Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - заявил Миллер.

В сообщении USM подтверждается, что в результате сделки весь пакет акций в капитале VK Group был продан группе "СОГАЗ". Сумма сделки не раскрывается.

"Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход - максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - сказал Усманов, процитированный в сообщении.

"Сейчас бизнес-стратегия USM сфокусирована на "зеленой повестке", которую мы активно реализуем в наших горно-металлургических компаниях "Металлоинвест" и "Удоканская медь". Также мы сохраняем наше участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров. Эти сферы требуют большого внимания, и на них мы в дальнейшем сконцентрируем наши усилия", - сказал гендиректор USM Иван Стрешинский.

СОГАЗ USM VK

Новости

Депутата Заксобрания Приморья обвинили в растлении ребенка

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным заболеванием

Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным заболеванием

Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Аккредитация школ с марта станет бессрочной

Аккредитация школ с марта станет бессрочной

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

Претензии РКН к веб-сервису GitHub связали с публикацией данных "Умного голосования"

Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора назвал вопросом времени появление в РФ штамма "омикрон"

В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19

GitHub грозит до 4 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенный в РФ контент

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });