"СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеров

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK (бывшая Mail.ru Group) у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров АО "СОГАЗ" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK.

Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - заявил Миллер.

В сообщении USM подтверждается, что в результате сделки весь пакет акций в капитале VK Group был продан группе "СОГАЗ". Сумма сделки не раскрывается.

"Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход - максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - сказал Усманов, процитированный в сообщении.

"Сейчас бизнес-стратегия USM сфокусирована на "зеленой повестке", которую мы активно реализуем в наших горно-металлургических компаниях "Металлоинвест" и "Удоканская медь". Также мы сохраняем наше участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров. Эти сферы требуют большого внимания, и на них мы в дальнейшем сконцентрируем наши усилия", - сказал гендиректор USM Иван Стрешинский.