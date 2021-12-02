Что произошло за день: четверг, 2 декабря

Продажа доли в VK "СОГАЗу", встреча Лаврова и Блинкена, санкции против Белоруссии и уход Себастьяна Курца из политики

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зарегистрировали еще 33 389 заболевших COVID-19. Умер 1 221 пациент. Со 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

- Генпрокурор РФ заявил о многочисленных нарушениях на шахте "Листвяжная". В их числе - неисправность датчиков и сокрытие показаний индивидуальных приборов контроля. Игорь Краснов внес представление главе Ростехнадзора о несоответствии занимаемой должности руководства сибирского управления службы. Он также заявил о масштабных проверках, которые пройдут на шахтах в десяти угледобывающих регионах. Между тем президент РФ Владимир Путин на совещании предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт.

- "СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеров. Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает приобретение акций "как перспективную стратегическую инвестицию". Сумма сделки не раскрывается.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По оценке Блинкена, разговор прошел без споров, он также не исключил личных контактов президентов России и США в ближайшем будущем. Лавров заявил, что Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине. Он подчеркнул, что Москва ответит на возможные санкции США, а также предупредил, что втягивание Украины в геополитические игры будет иметь серьезные последствия.

- ФСБ задержала трех украинских шпионов. Двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. Задержанные дали признательные показания.

- Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с.

- Великобритания, США, ЕС и Канада ввели санкции против Белоруссии. В совместном заявлении они, в частности, потребовали от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в ЕС. В списке США фигурируют 12 организаций и 20 граждан, в списке ЕС - 11 организаций, в том числе авиакомпания "Белавиа", и 17 граждан. Канада ввела санкции против 24 человек и семи структур.

- Депутат Госдумы Валерий Рашкин стал фигурантом дела о незаконной охоте.

- Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц решил уйти из политики. Он заявил, что последние месяцы стали для него тяжелыми, а после рождения сына он решил завершить карьеру. Курц ушел с поста канцлера 9 октября на фоне антикоррупционного расследования.

- Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2022 год. В числе описанных "черных лебедей" - появление большего числа женщин-трейдеров, снижение популярности Facebook и Spotify и конституционный кризис в США на фоне промежуточных выборов.