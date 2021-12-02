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Глава МИД РФ пообещал ответ на возможные новые санкции США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Москва отреагирует в случае введения "адских" новых санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как мы отреагируем будет видно, я сейчас не хочу гадать, на что решится Запад, - нам грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями", - сказал Лавров на пресс-конференции в Стокгольме в четверг.

По его словам, введение санкций - тупиковый путь, "в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих односторонних нелегитимных мер".

"Насчет того, что сказала (замгоссекретаря США - ИФ) Виктория Нуланд... о том, что будут санкции, которых ранее не было, - ну вы же знаете, что все бывает когда-то в первый раз. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров, достижения консенсуса", - сказал министр.

Он заявил, что в Москве будут наблюдать, насколько серьезно Запад настроен на деэскалацию и как отнесется к российскому предложению о гарантиях безопасности. "По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезны, и сейчас мы кладем их на бумагу. Сейчас не хочу гадать", - отметил Лавров.

МИД РФ США Сергей Лавров

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