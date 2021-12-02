Лавров предложил Блинкену обнулить все ограничения дипмиссий

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На переговорах в Стокгольме министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил госсекретарю США Энтони Блинкену взаимно обнулить существующие ограничения в работе дипмиссий. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после встречи.

Он отметил, что российская сторона еще раньше выдвинула американцам некоторые предложения, но 2 декабря он сказал Блинкену, что идеальным было бы отменить все ранее введенные ограничения и "вернуться к нормальному уважительному функционированию наших дипломатических миссий".

По его словам, он сообщил госсекретарю, что спираль взаимных рестрикций, которая была начата еще президентом США Бараком Обамой, "уже заводит слишком далеко".

"Введенные Соединенными Штатами односторонние ограничения, совершенно противоречащие всем дипломатическим конвенциям, касающиеся того, что только три года наши дипломаты могут находиться на американской территории - нам объяснили, что это такая у американцев практика. В ответ, как вы знаете, мы сказали, что у нас практика не нанимать персонал на месте, а они в России нанимали более 400 российских граждан. Поэтому мы в соответствии с их логикой прекратили это право. Да, такой порочный круг. Мы вступили в порочный круг, но не реагировать мы не можем, и создавать им односторонние преимущества", - добавил министр.

Он выразил надежду, "что все-таки дойдет до наших американских коллег, что и не в их, и не в наших интересах продолжать подобную ситуацию".

"И действительно, экспертные консультации по договоренностям президентов начались, они продолжаются, запланирован очередной раунд либо до конца этого года, либо в начале следующего. Но пока мы не очень видим готовность наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги", - подчеркнул Лавров.

Россия и США с конца 2016 года обмениваются решениями о взаимной высылке групп дипломатов. После переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года стороны начали обсуждать возможность отмены ограничений в отношении дипломатов и дипмиссий.

Но в конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства, спустя полгода, как ожидается, еще столько же дипломатов покинут страну. В Госдепе уточнили, что дипломатов не высылают, но завершится их трехлетний срок пребывания в Америке. Антонов возразил, что Госдеп в конце 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне и что дипломатам грозит лишение иммунитета и иных дипломатических привелегий, если они не уедут. МИД пообещал ответить зеркально на высылку 55 дипломатов. Переговоры сторон продолжаются.