Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy за нарушение авторских прав

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 1 декабря заблокировал сайт интернет-магазина Etsy, сообщает газета "Коммерсантъ".

Блокировка произошла на основании решения Октябрьского районного суда Тамбова, признавшего в июле 2019 года по иску местного прокурора, что на одной из страниц сайта распространялась запрещенная в РФ информация, а именно на странице запроса "gucci replica" несколько продавцов предлагали контрафактные товары под брендом Gucci.

Роскомнадзор не смог ограничиться блокировкой только одной страницы с запрещенным контентом из-за технологии шифрования трафика на сайте, поэтому ограничил доступ ко всему ресурсу. Однако пользователи интернет-магазина в России пока могут зайти на сайт Etsy с помощью мобильной версии.

Газета сообщила со ссылкой на ведомство, что основанием для снятия блокировки может быть только удаление запрещенной информации.