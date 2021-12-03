Сайт Etsy разблокирован в России

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разблокировал в РФ один из самых популярных в мире маркетплейсов для товаров ручной работы Etsy после удаления с одной из его страниц информации, признанной в РФ запрещенной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена", - сказали в ведомстве.

В РКН отметили, что после вынесения решения суда Тамбова в адрес владельца ресурса было направлено восемь уведомлений о необходимости удалить запрещенную информацию.

"Владелец сайта в установленный законом срок не исполнил требование ведомства. В связи с этим 1 декабря ссылка, содержащая противоправный контент, была внесена в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу ограничен", - сказали в РКН.

В ведомстве напомнили, что поводом для снятия ограничений с ресурса может быть только неукоснительное соблюдение российского законодательства и удаление владельцем интернет-сервиса информации, признанной судом или уполномоченными органами госвласти запрещенной для распространения на территории России.

Роскомнадзор (РКН) с 1 декабря заблокировал в РФ маркетплейс Etsy на основании решения Октябрьского суда Тамбова, который удовлетворил в июле 2019 года иск местного прокурора. Согласно, решению суда на одной из страниц Etsy распространялась запрещенная в РФ информация: на странице запроса "gucci replica" несколько продавцов предлагали контрафактные товары под брендом Gucci.

РКН не смог ограничиться блокировкой только одной страницы с запрещенным контентом из-за технологии шифрования трафика на сайте, поэтому ограничил доступ ко всему ресурсу. Между тем, по сообщениям пользователей, ставшая поводом для блокировки страница была удалена 1 декабря.