Шторм подтопил и оставил без водоснабжения поселок на побережье Камчатки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Поселок Крутогоровский Соболевского района Камчатского края частично подтопило из-за шторма, населенный пункт остался без водоснабжения, угрозы для жизни людей нет, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"В зоне подтопления находится пять жилых многоквартирных домов, в которых проживает более 120 человек. По состоянию на 11 часов 3 декабря в населенном пункте есть электричество и отопление", - приводятся в сообщении слова краевого министра по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергея Лебедева.

Лебедев добавил, что из берегов вышла местная река, волной разбило водопровод, и поселок остается без водоснабжения. Кроме того, по сообщению местной администрации, подтоплены хозяйственные постройки, стоявшие на берегу, некоторые из них снесены большой водой.

По данным Лебедева, сейчас в поселке уровень воды начинает спадать.

"Ситуация находится на контроле органов местного самоуправления и правительства Камчатского края. В ближайшее время проблема будет решена совместными усилиями", - сказал краевой министр.

Как сообщалось, мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на четверг. 3 декабря у берегов полуострова, в том числе Соболевского района, объявлено штормовое предупреждение.