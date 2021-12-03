В Хабаровском крае жители встретили на дороге потерявшегося тигренка

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае жители встретили краснокнижного тигренка, который без матери вышел на дорогу к людям. Об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

Детеныша сняли на видео на дороге в районе имени Лазо Хабаровского края.

"На вид малышу месяцев 8-10. В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах",-говорится в сообщении.

Зоологи отметили, что на данный момент в ареале тигра наблюдается неблагоприятная ситуация с кормовой базой, которую осложняет плохая погода.

Специальная группа охотнадзора проверит место съемки для того, чтобы удостовериться, что тигренок покинул территорию около дороги и вернулся к матери.