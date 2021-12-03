Минобороны РФ направило медиков в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Три десятка медиков направлены в Псковскую область для помощи в лечении больных COVID-19, сообщили в Минобороны РФ.

"По обращению губернатора Псковской области министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сообщило ведомство.

Там заявили, что в составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.